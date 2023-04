ATP Montecarlo 2023 | Stefanos Tsitsipas fiducioso sulle condizioni della spalla | “Ora posso giocare come voglio”

(Di domenica 9 aprile 2023) Un periodo davvero poco performante per. Il greco, dopo aver conquistato la finale dell’Australian Open, perdendo in tre set da Novak Djokovic, è incappato in un periodo avaro di risultati e con poche partite giocate. Solo tre tornei disputati tra febbraio e marzo, con il ko da Jannik Sinner agli ottavi di Rotterdam seguito dalla sconfitta al debutto di Indian Wells con Jason Thompson e di quella agli ottavi di Miami con Karen Khachanov. Il greco però mise le mani avanti sin dalla partita contro l’azzurro, parlando di un problema allache lo ha condizionato da quel momento in poi e parlando anche dinon pensasse di poter fare strada nel Sunshine Double. Previsione perfettamente rispettata dall’ellenico, che però torna su uno dei tornei da lui più amati, quello di ...

c'è il Principe regnante e poi c'è Nicola Pietrangeli. Ha vinto tre volte al Country Club, nel 1961 e poi due di fila nel 1967 e nel 1968, e solo per questo si è già meritato un posto ......Maxime Cressy nel primo turno del Masters 1000 di2023 , torneo in partenza sui campi in terra battuta del Principato. Il tennista azzurro va a caccia di una vittoria che a livello...sono scattate le qualificazioni con Luca Nardi che ha piegato il francese Lestienne, n° 63. [...] Oggi cercherà di salire tra i grandi affrontando il tedesco Oscar Otte (dalle 11). ...

Una nuova sfida per Jannik Sinner. Dal prossimo lunedì, l'altoatesino raggiungerà nel ranking ATP il meglio in carriera, n.8, ma è atteso da un torneo molto impegnativo a Montecarlo. Poco il tempo per ...