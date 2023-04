ATP Montecarlo 2023 | rimonta pazzesca di Luca Nardi | l’azzurro batte Otte e accede al tabellone principale

(Di domenica 9 aprile 2023)vince un match assurdo contro il tedesco Oscarnell’ultimo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di(Principato di Monaco). Dopo il 6-7(5) 6-3 dei primi due set,classe 2003 (numero 161 al mondo) va sotto per 5-1 nel terzo parziale, ma poi riesce incredibilmente a recuperare tutto lo svantaggio (salvando anche un match point), prima di conquistare il successo al tie-break per 7-4 dopo due ore e 49 minuti totali di gioco. Grazie a questa affermazione salgono dunque a quota cinque gli italiani presenti neldel primo Masters 1000 della stagione su terra rossa. Resta ora soltanto da capire chi sarà l’avversario dial primo turno. L’italiano comincia meglio e nel terzo gioco trova il ...

mancherà il principe (Rafael Nadal, 11 titoli) e l'erede designato, Carlos Alcaraz. Anche l'allievo di zio Toni (Auger - Aliassime), quasi fosse una forma di rispetto data l'assenza di Rafa,...Un'abbuffata autentica in un giorno festivo: tra tornei da finire causa meteo impazzito e l'inizio del terzo Masters 1000 della stagione

ATP Monte-Carlo, i risultati di oggi: Nardi entra nel tabellone principale Sky Sport

