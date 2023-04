ATP Montecarlo 2023 | Jannik Sinner subito in campo in doppio contro due specialisti

(Di domenica 9 aprile 2023)torna in. Una settimana di riposo dopo la finale persa a Miami con Daniil Medvedev, che gli ha permesso di tornare in top 10 mondiale con la classifica che da domani lo premierà con l’ottavo posto in classifica. Sette giorni che gli hanno permesso di ricaricare le batterie e calibrarsi per la stagione sulla terra rossa, che comincia da. Conscio di usufruire di un bye che lo lancia direttamente al secondo turno, il ragazzo di Sesto Pusteria ha voluto ‘anticipare i tempi’, buttandosiiniscrivendosi al torneo diassieme a Diego Schwartzman. Il debutto odierno non sarà però per nulla facile, poiché quest’oggi si troveranno di fronte due vecchi volponi del circuito come Horacio Zeballos e Marcel Granollers, numeri 8 del ...

Tennis Il torneo si preannuncia molto interessante, vista la presenza di diversi tennisti della top 20 mondiale. È stato diffuso nelle scorse ore il tabellone principale di doppio del Master 1000 ...In questo anno il bilancio è di cinque vittorie a livelloe sei sconfitte, per un totale di undici match giocati, e le prime sono arrivate in gran massa dalla partecipazione per l'Italia in ...Al via il primo grande torneo sul rosso della stagione nella domenica di Pasqua La domenica di Pasqua segna l'inizio del terzo Masters 1000 dell'anno nel Principato di Monaco: inizio di domenica come ...

Il Masters 1000 di Monte Carlo è uno degli eventi più prestigiosi del circuito ATP e quest'anno vedrà un nutrito gruppo di tennisti italiani in lizza per cercare di conquistare il torneo. Tra… Leggi ...