ATP Montecarlo 2023, Jannik Sinner e Diego Schwartzman approdano agli ottavi del torneo di doppio (Di domenica 9 aprile 2023) La strana coppia stupisce. Jannik Sinner e Diego Schwartzman non sono certo il prototipo della coppia "simmetrica" per caratteristiche fisiche, ma il risultato è stato sorprendente nel torneo di doppio del Masters1000 di Montecarlo, vista la poca affinità. L'azzurro e l'argentino, infatti, si sono imposti con il punteggio di 6-3 1-6 11-9 contro il duo formato dall'altro argentino Horacio Zeballos e dallo spagnolo Marcel Granollers (n.8 del seeding). Un successo sul filo di lana in cui le ottime doti in risposta di Sinner si sono viste tutte, ben coadiuvato da Schwartzman nel match tie-break. Negli ottavi, dunque, la coppia italo-argentina se la vedrà contro chi la spunterà nel confronto tra Cerundolo/Evans.

