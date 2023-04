ATP Montecarlo 2023: il tabellone di Matteo Berrettini. Inizio con Cressy, possibile rivincita con Rune agli ottavi (Di domenica 9 aprile 2023) Può iniziare da Montecarlo la rinascita di Matteo Berrettini. Il tennista azzurro tornerà in campo sulla terra del Principato dopo la brutta esperienza del Sunshine Double. Lui stesso sa di dover resettare e ripartire, e il destino lo ha inserito in un settore di tabellone in cui è possibile districarsi in qualche maniera. Innanzitutto, il debutto. Contro di lui ci sarà lo statunitense Maxime Cressy, idolatrato dai nostalgici per il suo essere appartenente ad una ‘categoria protetta’ come quella dei giocatori serve and volley. Ma sulla terra non è un giocatore che sembra poter offrire troppi pericoli alla causa del romano. Secondo turno dove il livello si alza. Contro di lui uno tra Cameron Norrie, testa di serie numero 11, e Francisco Cerundolo; nonostante i miglioramenti messi in ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) Può iniziare dala rinascita di. Il tennista azzurro tornerà in campo sulla terra del Principato dopo la brutta esperienza del Sunshine Double. Lui stesso sa di dover resettare e ripartire, e il destino lo ha inserito in un settore diin cui èdistricarsi in qualche maniera. Innanzitutto, il debutto. Contro di lui ci sarà lo statunitense Maxime, idolatrato dai nostalgici per il suo essere appartenente ad una ‘categoria protetta’ come quella dei giocatori serve and volley. Ma sulla terra non è un giocatore che sembra poter offrire troppi pericoli alla causa del romano. Secondo turno dove il livello si alza. Contro di lui uno tra Cameron Norrie, testa di serie numero 11, e Francisco Cerundolo; nonostante i miglioramenti messi in ...

