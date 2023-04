ATP Montecarlo 2023 | il tabellone di Lorenzo Sonego Un qualificato prima della super sfida con Medvedev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Nadal e Alcaraz out? Da Djokovic agli italiani, Montecarlo si prende la scena: vi diciamo chi sono i favoriti - andrewsword2 : RT @Gazzetta_it: Pietrangeli: 'La mia Montecarlo trionfi e champagne. Ora tifo Sinner' - OA_Sport : ATP Montecarlo 2023: il tabellone di Lorenzo Musetti. Esordio difficile contro Kecmanovic, possibile ottavo con Djo… - infoitsport : ATP Montecarlo 2023, Stefanos Tsitsipas fiducioso sulle condizioni della spalla: 'Ora posso giocare come voglio' - Gazzetta_it : Pietrangeli: 'La mia Montecarlo trionfi e champagne. Ora tifo Sinner' -

Un'abbuffata autentica in un giorno festivo: tra tornei da finire causa meteo impazzito e l'inizio del terzo Masters 1000 della stagioneMasters 1000(1° turno) Diretta SKY Sport Tennis dalle 13:00 (3 incontri)250 Estoril (Finale) [1] C. Ruud vs [6] M. Kecmanovic (ore 16:30, diretta SuperTennis)250 Marrakech (...c'è il Principe regnante e poi c'è Nicola Pietrangeli. Ha vinto tre volte al Country Club, nel 1961 e poi due di fila nel 1967 e nel 1968, e solo per questo si è già meritato un posto ......Maxime Cressy nel primo turno del Masters 1000 di2023 , torneo in partenza sui campi in terra battuta del Principato. Il tennista azzurro va a caccia di una vittoria che a livello...

