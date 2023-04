ATP Montecarlo 2023: il tabellone di Lorenzo Musetti. Esordio difficile contro Kecmanovic, possibile ottavo con Djokovic (Di domenica 9 aprile 2023) Comincerà oggi il Masters di Montecarlo, primo evento stagionale di livello 1000 su terra battuta. Al via ci saranno anche diversi italiani, tra cui il nativo di Carrara Lorenzo Musetti (testa di serie n.16), che cercherà di giocare un gran torneo per dare una svolta alla sua stagione dopo un inizio di 2023 difficile. Il primo avversario del classe 2002 nel Principato di Monaco sarà Miomir Kecmanovic. Il serbo, che oggi sarà impegnato nella finale dell’ATP 250 di Estoril dopo aver battuto ieri l’azzurro Marco Cecchinato, rappresenterà un ostacolo importante per Musetti. Tra i due c’è soltanto un precedente: risale alla semifinale dell’ATP di Napoli del 2022 (giocata sul cemento outdoor) e in quel caso vinse l’italiano per 6-3 6-4. Se Lorenzo riuscirà a ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) Comincerà oggi il Masters di, primo evento stagionale di livello 1000 su terra battuta. Al via ci saranno anche diversi italiani, tra cui il nativo di Carrara(testa di serie n.16), che cercherà di giocare un gran torneo per dare una svolta alla sua stagione dopo un inizio di. Il primo avversario del classe 2002 nel Principato di Monaco sarà Miomir. Il serbo, che oggi sarà impegnato nella finale dell’ATP 250 di Estoril dopo aver battuto ieri l’azzurro Marco Cecchinato, rappresenterà un ostacolo importante per. Tra i due c’è soltanto un precedente: risale alla semifinale dell’ATP di Napoli del 2022 (giocata sul cemento outdoor) e in quel caso vinse l’italiano per 6-3 6-4. Seriuscirà a ...

