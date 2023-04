ATP Marrakech 2023, Roberto Carballes Baena conquista il titolo dopo tre ore di battaglia (Di domenica 9 aprile 2023) Tre ore di aspra battaglia sportiva sono state necessarie per decretare il vincitore del torneo ATP Marrakech 2023: sulla terra battuta outdoor marocchina a spuntarla è l’iberico Roberto Carballes Baena, che vince in rimonta contro il transalpino Alexandre Muller, battuto per 4-6 7-6 (3) 6-2. Nel primo set lo spagnolo non concretizza tre palle break consecutive nel quarto gioco e poi paga dazio al primo passaggio a vuoto, con il francese che dal 2-3 piazza un parziale di 12 punti a 3 e col break a 15 del settimo game vola sul 5-3. Muller tiene poi l’ultimo turno in battuta a zero e sigla il 6-4 dopo 50?. La seconda frazione vede il transalpino cancellare due palle break in apertura, ma poi ai vantaggi del sesto game Carballes Baena ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) Tre ore di asprasportiva sono state necessarie per decretare il vincitore del torneo ATP: sulla terra battuta outdoor marocchina a spuntarla è l’iberico, che vince in rimonta contro il transalpino Alexandre Muller, battuto per 4-6 7-6 (3) 6-2. Nel primo set lo spagnolo non concretizza tre palle break consecutive nel quarto gioco e poi paga dazio al primo passaggio a vuoto, con il francese che dal 2-3 piazza un parziale di 12 punti a 3 e col break a 15 del settimo game vola sul 5-3. Muller tiene poi l’ultimo turno in battuta a zero e sigla il 6-450?. La seconda frazione vede il transalpino cancellare due palle break in apertura, ma poi ai vantaggi del sesto game...

