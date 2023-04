Atp Houston 2023 | Tiafoe in semifinale | sorprese Brouwer e Hanfmann

(Di domenica 9 aprile 2023) Allarme rientrato in Texas, con l’Atp 250 diche si avvia finalmente alla conclusione. Nella giornata di sabato si sono infatti disputati i match di secondo turno e quarti di finale e ora sono rimasti in quattro a contendersi il titolo. Il favorito non può che essere Frances, prima testa di serie, che ha regolato Steve Johnson e Jason Kubler, senza perdere set. Inse la vedrà contro il qualificato, che dopo aver estromesso John Isner ha fatto fuori un altro giocatore statunitense, ovvero JJ Wolf. Nella parte bassa del tabellone, a contendersi il pass per la finale saranno invece Etcheverry e. L’argentino, ottava testa di serie, ha avuto la meglio di Purcell e Garin, mentre il tedesco – anche lui proveniente dalle qualificazioni – ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... livetennisit : ATP 250 Marrakech, Estoril e Houston: I risultati con il dettaglio delle Finali (LIVE) - AntottoG : ATP Houston, semifinali: Tiafoe-Brouwer e Hanfmann-Etcheverry. Ieri sera mi ha impressionato Etcheverry nel quarto… - CourtXperience : ATP Houston 2023: Tiafoe se perfila como el gran favorito - AntottoG : ATP Houston - gli altri due quarti: Etcheverry-Garin e Hanfmann-Machac. Male Tommy Paul, molto in difficoltà con gl… - AntottoG : ATP Houston - primi due quarti definiti: Tiafoe-Kubler e Brouwer - Wolf. Favoriti i due americani, ma incontri interessanti. -

In semifinale Tiafoe affronterà Gijs Brouwer, olandese nato ache qui ha debuttato nel circuitoun anno fa: partito dalle qualificazioni, ha raggiunto i quarti di finale. Numero 123 del ......risalire la classifica con un guadagno in doppia cifra di posizioni nel ranking. Sarà di nuovo intorno alla posizione N. 80 a prescindere dagli altri risultati del weekend a Marrakech e. ...Citiamo Frances perché è l'unica testa di serie in quel di Monaco a essere impegnata ae il suo posto sarebbe preso dal primo escluso dal seeding, vale a dire Matteo Berrettini. Che al primo ...

ATP Houston: pioggia, cancellato anche il programma di venerdì. Ancora da giocare tutti gli ottavi! Ubitennis

A Houston si è dovuto correre maledettamente veloce. A causa del maltempo degli scorsi giorni, l’8 aprile è stata una giornata strapiena per il torneo texano sulla terra rossa, con ottavi e quarti di ..."2 more", "ancora 2" ha scritto sull'obiettivo della telecamera. In semifinale Tiafoe affronterà Gijs Brouwer, olandese nato a Houston che qui ha debuttato nel circuito ATP un anno fa: partito dalle ...