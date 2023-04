Atp Houston 2023 | Tiafoe ed Etcheverry volano in finale | pioggia permettendo

Leggi su sportface

(Di domenica 9 aprile 2023) Sono il beniamino di casa Francese l’argentino Tomas Martinad approdare innel disastrato torneo Atp di, suo malgrado chiaramente, in virtù del maltempo che ha fatto sì di dover comprimere l’intero programma o quasi in tre giorni, tanto che soltanto venerdì si è chiuso un match di primo turno, con alcuni secondi turni e i quarti slittati a sabato, per poi giocare le semifinali e laalla domenica (alle ore 02 di notte italiana l’atto conclusivo,). Nella tarda serata in Italia si sono disputate le due semifinali e per fortuna splende il sole al momento in America. Lo statunitense Frances, numero uno di questo tabellone, ha battuto col punteggio di 6-4 6-1 ...