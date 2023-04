ATP Estoril, Cecchinato si ferma in semifinale: passa Kecmanovic (Di domenica 9 aprile 2023) Saluta il Portogallo con una sconfitta in semifinale Marco Cecchinato, che ieri ha giocato e perso contro Kecmanovic. Il serbo si è imposto in due set abbastanza agilmente, per 6-3 e 6-1 e dunque si è ritagliato un posto in semifinale dove affronterà il norvegese Casper Ruud. Andiamo dunque a ripercorrere brevemente come è andato il match dell’ATP di Estoril. ATP Estoril, Kecmanovic si impone su Cecchinato Photo Credit: via Twitter, @InteBNLdItaliaTra il sogno finale e Marco Cecchinato all’ATP di Estoril si è frapposto Miomir Kecmanovic. Il serbo si è imposto in due set sull’italiano con un perentorio 6-3 e 6-1. Se nella prima parte si è vista una partita combattuta, dal quinto game in poi in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 aprile 2023) Saluta il Portogallo con una sconfitta inMarco, che ieri ha giocato e perso contro. Il serbo si è imposto in due set abbastanza agilmente, per 6-3 e 6-1 e dunque si è ritagliato un posto indove affronterà il norvegese Casper Ruud. Andiamo dunque a ripercorrere brevemente come è andato il match dell’ATP di. ATPsi impone suPhoto Credit: via Twitter, @InteBNLdItaliaTra il sogno finale e Marcoall’ATP disi è frapposto Miomir. Il serbo si è imposto in due set sull’italiano con un perentorio 6-3 e 6-1. Se nella prima parte si è vista una partita combattuta, dal quinto game in poi in ...

