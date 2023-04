ATP Estoril 2023, Ruud batte Kecmanovic e si laurea campione: sono 10 titoli in carriera (Di domenica 9 aprile 2023) È Casper Ruud il nuovo campione dell’ATP 250 di Estoril! Il numero 5 del mondo, che da domani tornerà quarto nel ranking ATP, dà una completa svolta alla sua fin qui non brillante stagione e fa suo il titolo numero 10 della sua bellissima carriera, al termine di una grande settimana e di una finale molto divertente. 6-2 7-6 il punteggio con cui, dopo 1 ora e 48 minuti, sconfigge il suo amico Miomir Kecmanovic per vincere la decima delle 16 finali disputate da lui fin qui. Ruud, ora, inizia pian piano a sorridere anche nella Race to Turin: da domani sarà il numero 26, con tutte le carte in regola per salire e avvicinare la Top Eight nel corso delle prossime settimane. Un match molto interessante e cominciato benissimo dal 24enne scandinavo, che ha conquistato due break nel terzo e nel ... Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) È Casperil nuovodell’ATP 250 di! Il numero 5 del mondo, che da domani tornerà quarto nel ranking ATP, dà una completa svolta alla sua fin qui non brillante stagione e fa suo il titolo numero 10 della sua bellissima, al termine di una grande settimana e di una finale molto divertente. 6-2 7-6 il punteggio con cui, dopo 1 ora e 48 minuti, sconfigge il suo amico Miomirper vincere la decima delle 16 finali disputate da lui fin qui., ora, inizia pian piano a sorridere anche nella Race to Turin: da domani sarà il numero 26, con tutte le carte in regola per salire e avvicinare la Top Eight nel corso delle prossime settimane. Un match molto interessante e cominciato benissimo dal 24enne scandinavo, che ha conquistato due break nel terzo e nel ...

