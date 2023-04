ATP 250 Marrakech 2023, una maratona di tre ore premia Carballes Baena: sconfitto Muller in finale (Di domenica 9 aprile 2023) Roberto Carballes Baena vince il torneo ATP 250 di Marrakech, conquistando il secondo titolo della sua carriera e il primo dal 2018, quando si impose su Albert Ramos-Vinolas in quel di Quito. Questa volta, è una lotta di 3 ore a consegnargli il trofeo, rimontando un set di svantaggio contro un encomiabile Alexandre Muller: il francese, alla sua prima finale, si è arreso solamente per 4-6 7-6 6-2, lasciando anche il cuore sul campo e potendosi rimproverare pochissimo. A partire dalla prossima settimana, i due faranno un bel balzo in avanti nel ranking: il 30enne di Tenerife sarà numero 51 del mondo (best ranking), Muller invece sarà numero 96, entrando in Top 100 per la prima volta in carriera. Il primo set vede lo spagnolo farsi subito pericoloso: nel quarto game, infatti, ... Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) Robertovince il torneo ATP 250 di, conquistando il secondo titolo della sua carriera e il primo dal 2018, quando si impose su Albert Ramos-Vinolas in quel di Quito. Questa volta, è una lotta di 3 ore a consegnargli il trofeo, rimontando un set di svantaggio contro un encomiabile Alexandre: il francese, alla sua prima, si è arreso solamente per 4-6 7-6 6-2, lasciando anche il cuore sul campo e potendosi rimproverare pochissimo. A partire dalla prossima settimana, i due faranno un bel balzo in avanti nel ranking: il 30enne di Tenerife sarà numero 51 del mondo (best ranking),invece sarà numero 96, entrando in Top 100 per la prima volta in carriera. Il primo set vede lo spagnolo farsi subito pericoloso: nel quarto game, infatti, ...

