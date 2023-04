Atalanta: no Koopmeiners, no gol da fuori (Di domenica 9 aprile 2023) Koopmeiners ancora assente per infortunio nella gara contro il Bologna: la Dea deve rinunciare alla sua statistica dei tiri da fuori Anche con il Bologna Koopmeiners non si è visto in campo. L’assenza dell’olandese in casa Atalanta significa soprattutto una cosa; rinunciare alla sue conclusioni da fuori. Non sono tante le squadre che hanno la fortuna di possedere un cecchino dalla distanza. In questo campionato sono già stati 3 i gol dalla distanza, tutti nel girone d’andata. Pesantissimo quello di Verona che ha deciso la gara, importante quello con il Torino e bello quello a Bologna. Dopo, a parte il tirassegno collettivo nella goleada con la Salernitana, non si sono più viste conclusioni di quel genere, capaci di fare la differenza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 aprile 2023)ancora assente per infortunio nella gara contro il Bologna: la Dea deve rinunciare alla sua statistica dei tiri daAnche con il Bolognanon si è visto in campo. L’assenza dell’olandese in casasignifica soprattutto una cosa; rinunciare alla sue conclusioni da. Non sono tante le squadre che hanno la fortuna di possedere un cecchino dalla distanza. In questo campionato sono già stati 3 i gol dalla distanza, tutti nel girone d’andata. Pesantissimo quello di Verona che ha deciso la gara, importante quello con il Torino e bello quello a Bologna. Dopo, a parte il tirassegno collettivo nella goleada con la Salernitana, non si sono più viste conclusioni di quel genere, capaci di fare la differenza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

