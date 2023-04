Atalanta | il motore si è ingolfato | bisogna ritrovare il passo giusto

Leggi su bergamonews

(Di domenica 9 aprile 2023) L’altalena di risultati continua. E stavolta è un’amara sorpresa: il filotto di vittorie si interrompe subito, ma anche la capacità di saper cogliere l’attimo, l’opportunità di guadagnare punti sulle rivali per l’Europa, sfuma e si scioglie nel tardo pomeriggio prepasquale. Così quello che l’aveva saputo fare all’andata, ribaltando nel secondo tempo la rete di Orsolini con Koopmeiners e Hojlund, resta nel libro dei sogni. Il Bologna gioca meglio, nella circostanza si dimostra più forte, più libero di testa nell’organizzare il gioco ed essere presente in ogni zona del campo e più pronto di gambe, svelto a ripartire e confezionare il secondo gol, dopo il gentile regalo del primo. Ma non è colpa delle distrazioni difensive se l’si scioglie troppo presto, all’inizio di quel secondo tempo che da qualche partita era diventato invece il ...