Atalanta, contro il Bologna è mancato tutto: gioco, idee e grinta (Di domenica 9 aprile 2023) Bergamo. In una giornata in cui si sarebbe potuto accorciare sulle prime, la Dea ha disputato una prova incolore ed è meritatamente caduta al Gewiss contro il Bologna. La formazione nerazzurra ha disputato una prestazione onestamente imbarazzante nella quale è mancato tutto: gioco, idee, grinta. I giocatori felsinei sono stati superiori in tutto, hanno sempre vinto i contrasti e si sono dimostrati nettamente più forti dei nostri, anche nelle individualità. A parte il solo Boga, subentrato nel primo tempo ad un inesistente Pasalic, nessuno ha provato ad inventare qualcosa. La squadra è sembrata spenta, incapace di pressare gli avversari e di attaccare lo spazio. Anche la condizioni fisica è apparsa precaria, insomma nulla è girato per il verso giusto. E ... Leggi su bergamonews (Di domenica 9 aprile 2023) Bergamo. In una giornata in cui si sarebbe potuto accorciare sulle prime, la Dea ha disputato una prova incolore ed è meritatamente caduta al Gewissil. La formazione nerazzurra ha disputato una prestazione onestamente imbarazzante nella quale è. I giocatori felsinei sono stati superiori in, hanno sempre vinto i contrasti e si sono dimostrati nettamente più forti dei nostri, anche nelle individualità. A parte il solo Boga, subentrato nel primo tempo ad un inesistente Pasalic, nessuno ha provato ad inventare qualcosa. La squadra è sembrata spenta, incapace di pressare gli avversari e di attaccare lo spazio. Anche la condizioni fisica è apparsa precaria, insomma nulla è girato per il verso giusto. E ...

