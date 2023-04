Assessore Venezia, vendiamo Klimt per finanziare Bosco Sport (Di domenica 9 aprile 2023) Il Comune di Venezia rilancia l'idea, come fece nel 2015, di vendere l'opera di Klimt, 'La Giuditta' per recuperare i fondi da destinare al progetto 'Il Bosco dello Sport', dopo le perplessità di ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 aprile 2023) Il Comune dirilancia l'idea, come fece nel 2015, di vendere l'opera di, 'La Giuditta' per recuperare i fondi da destinare al progetto 'Ildello', dopo le perplessità di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #Venezia, l'assessore Renato #Boraso: 'Se proprio non si troverà una soluzione, una via d'uscita estrema per recupe… - mmanca : RT @LaStampa: Venezia, proposta choc dell’assessore Boraso: “Vendiamo la Giuditta di Klimt per fare il Bosco dello sport” - GabriellaPremo1 : RT @annamariamoscar: Venezia, l’assessore Boraso: “Vendiamo la Giuditta di Klimt per fare il Bosco dello sport” - La Stampa ?? Ma cosa si fu… - RossanaGiannan2 : RT @Miti_Vigliero: #priorità Venezia, proposta choc dell’assessore Boraso: “Vendiamo la Giuditta di Klimt per fare il Bosco dello sport” I… - straneuropa : Venezia, proposta choc dell’assessore Boraso: “Vendiamo la Giuditta di Klimt per fare il Bosco dello sport” Peccat… -