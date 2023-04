(Di domenica 9 aprile 2023)tv, qual è stato il programma più seguito dai telespettatori ieri sera? La programmazione tv è stata ricca anche ieri ed è tempo di vedere chi si è aggiudicato la sfida deglitelevisivi. Come ogni weekend la sfida delsera è una di quelle più “sentite”: in ogni caso, i telespettatori hanno avuto modo di scegliere anche ieri tra i tanti programmi disponibili. Il palinsesto, tra serie tv, programmi di attualità e approfondimento, è stato infatti variegato. Ma qual è stato il programma preferito dei telespettatori? Cosa ha appassionato di più il pubblico? Ha vinto la Rai o Mediaset? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti idi ascolto edi ieri, di tutte le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Ascolti tv sabato 8 aprile 2023: Il cantante mascherato, Serale Amici, Jurassic Park, dati Auditel e share - CorriereCitta : Ascolti Serale Amici e Il cantante mascherato, chi ha vinto ieri sera? Dati Auditel e share di sabato 8 aprile 2023 - Nando12070624 : RT @Dissidente62: Più lo ascolti e più lo ami , buon sabato Frens ???????????????? - infoitcultura : Ascolti tv sabato 8 aprile 2023, dati Auditel e share - _imconfused : Raga se decidiamo tutti collettivamente di boicottare sto programma? Smettiamo di vederlo il sabato facciamo calare… -

...particolare attenzione all'esperienza che sta vivendo da qualche settimana nello show del... di un'edizione che purtroppo non sta brillando inper via della fortissima concorrenza del ...Ilha quasi raddoppiato glie ha aumentato anche il pubblico domenicale '. Sui commenti negativi relativi all'eliminazione del Warm Up delle categorie minori, ha risposto: ' Se ...Quarto appuntamento con Il Cantante Mascherato , lo show delsera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci . Nonostante le polemiche sollevate a causa dei bassie delle voci (false) sulla chiusura , il programma continua per la sua strada, e l'8 ...

Ascolti tv sabato 8 aprile 2023, dati Auditel e share MAM-e

ascoltare le loro performance, cercare di cogliere ogni indizio utile allo smascheramento dell’identità nascosta. Tra le maschere in gara: Nella puntata di sabato è tornata anche la maschera del Cuore ...È iniziata alla grande la nuova puntata de Il Cantante Mascherato, con l’arrivo a sorpresa di Francesco Paolantoni, accusato di essere il Criceto insieme a Nathalie Guetta. Queste sono le due ipotesi ...