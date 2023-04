Ascolti TV | Sabato 8 aprile 2023. Amici non perde un colpo (27.1% – 3,8 mln), Il Cantante Mascherato crolla al 15.5% e sotto i 2 mln (Tutti in Maschera 13.6% – 2,4 mln) (Di domenica 9 aprile 2023) Maria De Filippi - Amici 2023 Nella serata di ieri, Sabato 8 aprile 2023, su Rai1 Il Cantante Mascherato, in onda dalle 22:24 alle 1:11, ha conquistato 1.804.000 spettatori pari al 15.5% di share (Tutti in Maschera, dalle 21:33 alle 22:24, a 2.399.000 e il 13.6%). Su Canale5 Amici, dalle 21:29 alle 00:39, ha raccolto davanti al video 3.847.000 spettatori con uno share del 27.1%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 862.000 spettatori (4.9%) e F.B.I. International 898.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 Jurassic Park ha intrattenuto 686.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Le cose che non ti ho detto sigla 889.000 spettatori con il 5.2%. Su Rete4 Il re dei re totalizza un a.m. di 677.000 spettatori (4.8%). Su ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 9 aprile 2023) Maria De Filippi -Nella serata di ieri,, su Rai1 Il, in onda dalle 22:24 alle 1:11, ha conquistato 1.804.000 spettatori pari al 15.5% di share (in, dalle 21:33 alle 22:24, a 2.399.000 e il 13.6%). Su Canale5, dalle 21:29 alle 00:39, ha raccolto davanti al video 3.847.000 spettatori con uno share del 27.1%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 862.000 spettatori (4.9%) e F.B.I. International 898.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 Jurassic Park ha intrattenuto 686.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Le cose che non ti ho detto sigla 889.000 spettatori con il 5.2%. Su Rete4 Il re dei re totalizza un a.m. di 677.000 spettatori (4.8%). Su ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Ascolti TV | Amici vince col il 27.1%. Peggiora Il Cantante Mascherato (15.5%, presentazione 13.6%) | - SerieTvserie : Ascolti tv sabato 8 aprile 2023: Amici 22 a 3,8 mln (27%), Il Cantante Mascherato a 1,8 mln (15,5%) - annatomasi1 : RT @fabiofabbretti: #Amici22 non perde un colpo (3,8 mln - 27.1%), #IlCantanteMascherato crolla al 15.5% e sotto i 2 mln (Tutti in Maschera… - infoitcultura : Ascolti tv sabato 8 aprile 2023: Amici 22, Il Cantante Mascherato - fraversion : RT @fabiofabbretti: #Amici22 non perde un colpo (3,8 mln - 27.1%), #IlCantanteMascherato crolla al 15.5% e sotto i 2 mln (Tutti in Maschera… -

Retroscena di Christian De Sica: "Il cantante mascherato programma difficile ...particolare attenzione all'esperienza che sta vivendo da qualche settimana nello show del sabato ... di un'edizione che purtroppo non sta brillando in ascolti per via della fortissima concorrenza del ... Ezpeleta zittisce i critici: 'Non c'è MotoGP senza contatti' - FormulaPassion Il sabato ha quasi raddoppiato gli ascolti e ha aumentato anche il pubblico domenicale '. Sui commenti negativi relativi all'eliminazione del Warm Up delle categorie minori, ha risposto: ' Se ... Il Cantante Mascherato: i nuovi faccia a faccia e gli ospiti Quarto appuntamento con Il Cantante Mascherato , lo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci . Nonostante le polemiche sollevate a causa dei bassi ascolti e delle voci (false) sulla chiusura , il programma continua per la sua strada, e l'8 ... ...particolare attenzione all'esperienza che sta vivendo da qualche settimana nello show del... di un'edizione che purtroppo non sta brillando inper via della fortissima concorrenza del ...Ilha quasi raddoppiato glie ha aumentato anche il pubblico domenicale '. Sui commenti negativi relativi all'eliminazione del Warm Up delle categorie minori, ha risposto: ' Se ...Quarto appuntamento con Il Cantante Mascherato , lo show delsera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci . Nonostante le polemiche sollevate a causa dei bassie delle voci (false) sulla chiusura , il programma continua per la sua strada, e l'8 ... Ascolti tv sabato 8 aprile 2023: Amici 22, Il Cantante Mascherato Tvblog Ascolti tv sabato 8 aprile: Il cantante mascherato, Amici, Jurassic Park Ascolti tv 8 aprile 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... Programmi TV e Spettacolo Ascolti tv sabato 8 aprile 2023, qual è stato il programma più seguito dai telespettatori ieri sera La programmazione tv è stata ricca anche ieri ed è tempo di vedere chi si è aggiudicato la sfida de ... Ascolti tv 8 aprile 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ...Ascolti tv sabato 8 aprile 2023, qual è stato il programma più seguito dai telespettatori ieri sera La programmazione tv è stata ricca anche ieri ed è tempo di vedere chi si è aggiudicato la sfida de ...