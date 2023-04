Ascolti TV 8 aprile: serale Amici 22 e Il Cantante Mascherato, chi ha vinto? Dati auditel della prima serata (Di domenica 9 aprile 2023) Ascolti TV 8 aprile: chi ha vinto la gara dell’auditel tra il serale di Amici 22 e Il Cantante Mascherato? Andiamo a vedere in dettaglio tutti i Dati del prime time in riferimento a questo sabato sera. Ascolti TV 8 aprile: serale Amici 22 e Il Cantante Mascherato Nella serata di ieri, sabato 8 aprile... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 9 aprile 2023)TV 8: chi hala gara dell’tra ildi22 e Il? Andiamo a vedere in dettaglio tutti idel prime time in riferimento a questo sabato sera.TV 822 e IlNelladi ieri, sabato 8... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : Ancora ascolti importanti per #CTCF: 2,2 milioni di telespettatori e l’11,1% di share, con un picco di quasi 2,7 mi… - 95_addicted : RT @fabiofabbretti: #Amici22 non perde un colpo (3,8 mln - 27.1%), #IlCantanteMascherato crolla al 15.5% e sotto i 2 mln (Tutti in Maschera… - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Ascolti TV | Amici vince col il 27.1%. Peggiora Il Cantante Mascherato (15.5%, presentazione 13.6%) | - SerieTvserie : Ascolti tv sabato 8 aprile 2023: Amici 22 a 3,8 mln (27%), Il Cantante Mascherato a 1,8 mln (15,5%) - annatomasi1 : RT @fabiofabbretti: #Amici22 non perde un colpo (3,8 mln - 27.1%), #IlCantanteMascherato crolla al 15.5% e sotto i 2 mln (Tutti in Maschera… -