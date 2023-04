(Di domenica 9 aprile 2023) Parliamo di. Ieri, sabato 8, è andata in scena la 4^ sfida a colpi di share fra la 4^ edizione de Ile la 22^ edizione di. La quarta puntata de Il, che ha visto lo smascheramento di Porcellino (sotto la maschera c’era la Signora Coriandoli) ha fatto 1.804.000 spettatori pari al 15,52% di share; mentre la quarta puntata di, che ha visto l’eliminazione di Alessio Cavaliere ha fatto 3.847.000 spettatori con uno share del 27,10%, portandosi a casa la serata. Alessio Cavaliere eliminato da #22 le prime parole dopo l’uscita https://t.co/vRAjq3LTJq — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 8, 2023 Porcellino eliminato a Il: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : Ancora ascolti importanti per #CTCF: 2,2 milioni di telespettatori e l’11,1% di share, con un picco di quasi 2,7 mi… - davidemaggio : Ascolti TV | Sabato 8 aprile 2023· Amici non perde un colpo (27.1% – 3,8 mln), Il Cantante Mascherato crolla al 1… - BITCHYFit : Ascolti 8 aprile, Amici contro Il Cantante Mascherato: chi ha vinto - MEDIATURKEYSOAP : Ascolti TV Sabato 8 aprile 2023 - Gianni33007 : Il Cantante Mascherato fra poco sarà seguito da amici e parenti . -

Volano glidi Verissimo e di Terra amara nel pomeriggio di Canale 5, benissimo anche Beautiful: ecco i dati dell'8...Auditel,tv del pomeriggio di Sabato 82023: Verissimo, Italia Sì! e Terra Amara Su Rai 1 , i conduttori Daniela Ferolla e Marcello Masi con la puntata andata in onda ieri di Linea ...Che flop glidel sabato sera di Rai 1: Il cantante mascherato fa sempre ...

La serata di ieri, sabato 8 aprile, ha visto sfidarsi ancora una volta due colonne televisive di Rai e Mediaset. A vincere è Maria De Filippi con Amici ( qui il riassunto della puntata ), che ha regis ...