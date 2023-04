Arriveranno ben due Samsung Galaxy Tab S9 FE: cosa offriranno i tablet (Di domenica 9 aprile 2023) Potrebbe presto arrivare anche il Samsung Galaxy Tab S9 FE, tra l’altro in due differenti varianti di cui vi parleremo meglio a seguire. I dispositivi sarebbero spinti entrambi dal processore Exynos 1380, chipset che è già stato utilizzato dal colosso di Seul per il Samsung Galaxy A54 5G (SoC di fascia media, con quattro core Cortex-A78 da 2.4GHz, quattro core Cortex-A55 da 2.0GHz ed una scheda grafica Mali-G68 MP5). I tablet sono passati su Geekbench, riportando specifici punteggi in single e multi-core. L’SM-X516B dovrebbe essere la versione più minuta, con 6GB di RAM, mentre l’SM-X616B dovrebbe presentare uno schermo più grande, 8GB di RAM ed un prezzo senz’altro più consistente. I Samsung Galaxy Tab S9 FE, nel caso in cui fossero confermati (come crediamo), ... Leggi su optimagazine (Di domenica 9 aprile 2023) Potrebbe presto arrivare anche ilTab S9 FE, tra l’altro in due differenti varianti di cui vi parleremo meglio a seguire. I dispositivi sarebbero spinti entrambi dal processore Exynos 1380, chipset che è già stato utilizzato dal colosso di Seul per ilA54 5G (SoC di fascia media, con quattro core Cortex-A78 da 2.4GHz, quattro core Cortex-A55 da 2.0GHz ed una scheda grafica Mali-G68 MP5). Isono passati su Geekbench, riportando specifici punteggi in single e multi-core. L’SM-X516B dovrebbe essere la versione più minuta, con 6GB di RAM, mentre l’SM-X616B dovrebbe presentare uno schermo più grande, 8GB di RAM ed un prezzo senz’altro più consistente. ITab S9 FE, nel caso in cui fossero confermati (come crediamo), ...

