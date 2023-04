Armi | sostegni finanziari | aiuti umanitari | quale Stato spende di più per l’Ucraina? I dati

Leggi su open.online

(Di domenica 9 aprile 2023) Il sostegno alda parte degli alleati occidentali non è in discussione. Ma la durata e le modalità, a oltre un anno dall’invasione russa, cominciano a essere discusse. Pochi giorni fa a Bruxelles il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha messo sul tavolo qualche cifra. «Gli alleati hanno erogato quasi 150 miliardi di euro di sostegno, inclusi 65 miliardi di euro dimilitari», ha detto alla ministeriale esteri. MaPaese sta offrendo maggiore sostegno?minore? E di cosa parliamo quando parliamo di? Lo abbiamo chiesto agli economisti del Kiel Institute for the World Economy, uno dei più importanti think tank europei in Economia internazionale, che grazie al progetto Ukraine Support Tracker monitorano gli– militari, soprattutto, ma ...