“Armi ai mercenari russi da un Paese Nato” I documenti esplosivi sulla guerra

Leggi su iltempo

(Di domenica 9 aprile 2023) Dalla fuga online ditop secret Usasituazione in Ucraina, risulta che gli Stati Uniti hanno ottenuto l'accesso ai piani interni del famigerato gruppo diWagner, che, tra le altre cose, ha cercato di acquistaredalla Turchia, unmembro della. Come riporta il Washington Post, riferendosi aiclassificati emersi online, all'inizio di febbraio il personale della Wagner «ha incontrato contatti turchi per acquistaree attrezzature dalla Turchia per le operazioni in Mali e Ucraina». Il rapporto afferma, inoltre, che il presidente ad interim della giunta militare del Mali, Assimi Goita, «ha confermato che il Mali può acquisiredalla Turchia per conto della ...