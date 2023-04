Arisa: "Nel non piacermi mi piaccio" (Di domenica 9 aprile 2023) Ospite a 'Verissimo' in collegamento dalla scuola di 'Amici' Arisa racconta il suo ritorno come coach nel talent show in coppia col ballerino Raimondo Todaro e parla del suo rapporto col successo: '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 9 aprile 2023) Ospite a 'Verissimo' in collegamento dalla scuola di 'Amici'racconta il suo ritorno come coach nel talent show in coppia col ballerino Raimondo Todaro e parla del suo rapporto col successo: '...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... perfetta_cosi : RT @this_isme_22: 'Schieri spesso Cricca con Angelina, forse perché non hai molta fiducia nel tuo allievo' ARISA STASERA HA DECISO DI PARLA… - auroraemmee : RT @contechristino: 'Mi capita spesso di vedere Cricca cantare con Angelina, più raramente da solo. Questo mi fa pensare che non hai molta… - pascalpanico : RT @workitout80: Arisa dovrebbe conoscere il concetto di percentuale. In percentuale Cricca lo si è visto cantare molto, ma molto di più da… - perfectderavin : RT @contechristino: 'Mi capita spesso di vedere Cricca cantare con Angelina, più raramente da solo. Questo mi fa pensare che non hai molta… - sherazadswift : RT @fvnzioniamo: arisa nel tempo libero fa le fancam wangelina -