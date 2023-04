Argentario: muore 21enne in incidente col motorino (Di domenica 9 aprile 2023) incidente mortale la notte scorsa, 9 aprile 2023, poco dopo le 4.30. Un giovane di 21 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel territorio del comune di Monte Argentario (Grosseto), lungo la strada provinciale tra Terrarossa e Porto Ercole Leggi su firenzepost (Di domenica 9 aprile 2023)mortale la notte scorsa, 9 aprile 2023, poco dopo le 4.30. Un giovane di 21 anni è morto in unstradale avvenuto nel territorio del comune di Monte(Grosseto), lungo la strada provinciale tra Terrarossa e Porto Ercole

