Apple ha in mente una custodia touch per le nuove Airpods (Di domenica 9 aprile 2023) TecnoAndroid Il colosso di Cupertino Apple ha recentemente presentato un nuovo brevetto in cui mostra varie possibilità in cui una custodia per Airpods possa essere utilizzata. L'idea del gigante tech è quella di rendere l'iconica custodia molto più funzionale aggiungendo un display touch e non solo! Ecco tutti i dettagli a riguardo. Apple: ecco l'idea della custodia touch per Airpods Apple sembra essere convinta che la custodia di ricarica degli auricolari non sfrutti il suo pieno potenziale. A ragione di ciò, ha provato a pensare come potrebbe essere se su di essa ci fosse un bel display touch. L'azienda sostiene che le custodie di ricarica degli auricolari ...

