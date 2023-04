Anzio | istituita una Governace Locale per l’attuazione dei progetti del Pnrr

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 9 aprile 2023)– La Commissione Straordinaria che amministra la Città di, con i poteri della Giunta Comunale, ha approvato la delibera che istituisce una Struttura di Governanceperdeidel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () e per l’adozione di misure organizzative per assicurare la corretta gestione, il continuo monitoraggio e la rendicontazione deifinanziati. A tal fine è statal’articolazione degli uffici comunali con una “Cabina di Regia”, presieduta da un componente della Commissione, per le funzioni di programmazione, coordinamento, raccordo e sostegno degli interventi. “L’Ufficio di Missione e Rendicontazione”, composto dal Dirigente competente del progetto attuativo ...