Antonio Caprarica a Ballando con le Stelle 2023? L’ultima indiscrezione sullo show di Milly Carlucci (Di domenica 9 aprile 2023) Nonostante Milly Carlucci sia impegnata con Il Cantante Mascherato, non perde di vista anche tutto ciò che ruota intorno ai preparativi della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Da tempo si parla di un cambio nella giuria, in particolar modo con riguardo di Selvaggia Lucarelli, troppo spesso al centro di polemiche e di scontri all’interno del programma. La giudice, si vocifera, potrebbe essere sostituita da Barbara D’Urso, anche se la proprietaria di casa non sembra essere d’accordo sull’eventualità di un cambiamento, visto l’audience che la Lucarelli aiuta a far registrare allo show. Ma ci sono anche altre novità che si stanno facendo spazio nelle ultime ore, e tra le altre, la possibilità che Antonio Caprarica, giornalista volto noto della Rai, possa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 aprile 2023) Nonostantesia impegnata con Il Cantante Mascherato, non perde di vista anche tutto ciò che ruota intorno ai preparativi della prossima edizione dicon le. Da tempo si parla di un cambio nella giuria, in particolar modo con riguardo di Selvaggia Lucarelli, troppo spesso al centro di polemiche e di scontri all’interno del programma. La giudice, si vocifera, potrebbe essere sostituita da Barbara D’Urso, anche se la proprietaria di casa non sembra essere d’accordo sull’eventualità di un cambiamento, visto l’audience che la Lucarelli aiuta a far registrare allo. Ma ci sono anche altre novità che si stanno facendo spazio nelle ultime ore, e tra le altre, la possibilità che, giornalista volto noto della Rai, possa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #lariachetira Antonio Caprarica: 'In Fratelli d'Italia c'è un numero cospicuo di nostalgici. Alle porte non vedo il… - CorriereCitta : Antonio Caprarica a Ballando con le Stelle 2023? L’ultima indiscrezione sullo show di Milly Carlucci - tempoweb : “Fuga di Matteo #Renzi”. Antonio #Caprarica svela il vero piano dell’ex premier #staseraitalia #rete4 #7aprile… - StaseraItalia : Dubbi su Matteo Renzi come nuovo direttore de Il Riformista. Ne parliamo con Antonio Caprarica a #StaseraItalia - Profilo3Marco : RT @La7tv: #lariachetira 'La famiglia Berlusconi è diventata la famiglia reale di questo Paese' Antonio Caprarica a L'Aria che Tira https:… -