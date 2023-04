Antonella Fiordelisi, una fan si tatua il suo nome (stavolta per davvero) e la reazione è epica: «Tu sei pazza» (Di domenica 9 aprile 2023) Antonella Fiordelisi è al settimo cielo. Da quando la sua esperienza al Grande Fratello Vip è terminata, l'ex concorrente vive la sua spensieratezza insieme al compagno Edoardo... Leggi su leggo (Di domenica 9 aprile 2023)è al settimo cielo. Da quando la sua esperienza al Grande Fratello Vip è terminata, l'ex concorrente vive la sua spensieratezza insieme al compagno Edoardo...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AllMusicItalia : Dopo il ritorno a Radio Zeta Edoardo Donnamaria torna anche a cantare. Il nuovo singolo di Drojette, 'Il cielo stan… - MontegrandeS : Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi fuori dalla tv? La notizia trapelata qualche giorno fa dove si dava per c… - vivailtrashhh : Vola sopra la casa l’aereo per Niki da parte di Matteo, Antonella e Giulia: La felicità di Niki…?????… - ggguore : RT @harsiness: farsi un tatuaggio per un personaggio famoso é assurdo farsi un tatuaggio per un personaggio famoso che ha fatto il gf è da… - AmeliaP92447668 : RT @la_nana73: 'Se Antonella uscisse domani io mi farei trovare fuori dalla porta come Tony' cit. ???????? @Anto_Fiordelisi @drojette #donnal… -