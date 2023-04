Anne Hathaway, la nuova frangia è a cascata (Di domenica 9 aprile 2023) Extra short o lunga, lunghissima. La frangia torna di moda ma abbandona i canoni classici in cui l’abbiamo sempre vista. Addio ciocche ad altezza delle sopracciglia. Se Ashley Graham ha confermato che la mini-frangia taglia XS è uno dei trend del momento, Anne Hathaway lancia la versione opposta: la frangia a cascata. Si tratta di un frangia extra long, sfoggiata dall’attrice nella nuova campagna Versace. E che è l’esatto opposto della mini-frangia sfoggiata dalle star. Non solo nella lunghezza, ma anche nel tipo di taglio con ciocche scalate e sfilate che incorniciano il viso ma in maniera più naturale. Torna di moda la frangia Non è la prima volta che Anna Hathaway sfoggia la ... Leggi su amica (Di domenica 9 aprile 2023) Extra short o lunga, lunghissima. Latorna di moda ma abbandona i canoni classici in cui l’abbiamo sempre vista. Addio ciocche ad altezza delle sopracciglia. Se Ashley Graham ha confermato che la mini-taglia XS è uno dei trend del momento,lancia la versione opposta: la. Si tratta di unextra long, sfoggiata dall’attrice nellacampagna Versace. E che è l’esatto opposto della mini-sfoggiata dalle star. Non solo nella lunghezza, ma anche nel tipo di taglio con ciocche scalate e sfilate che incorniciano il viso ma in maniera più naturale. Torna di moda laNon è la prima volta che Annasfoggia la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mimirzzzz : l'effetto che mi fa anne Hathaway..voi non capite - TonyGor87501373 : VERSACE Anne Hathaway e Chris Lee sono le protagoniste della campagna Versace Icons, che presenta la collezione di… - RiccardoMHolmes : Ho voglia di maratona di Anne Hathaway. Il vostro film preferito? - GeneraleDesaix : Se non la finiscono di passare la pubblicità di Versace con Anne Hathaway in versione dark lady vado in prigione presto - BRAHIMATHIE : Anne Hathaway dhshsgzhVu!! -