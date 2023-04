Amici, Raimondo Todaro e Francesca Tocca tornano con sorpresa in pista: il gesto di lui toglie ogni dubbio (Di domenica 9 aprile 2023) Francesca Tocca è tornata a ballare ad Amici di Maria De Filippi spiazzando via le voci sulla presunta gravidanza. Non solo lei si è rimessa in pista ma lo ha fatto anche il suo compagno Raimondo Todaro che ha lasciato per un attimo il bancone degli insegnanti, sfoderando una performance coi fiocchi. Emozioni e pubblico in visibilio. L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di domenica 9 aprile 2023)è tornata a ballare addi Maria De Filippi spiazzando via le voci sulla presunta gravidanza. Non solo lei si è rimessa inma lo ha fatto anche il suo compagnoche ha lasciato per un attimo il bancone degli insegnanti, sfoderando una performance coi fiocchi. Emozioni e pubblico in visibilio. L'articolo proviene da KontroKultura.

