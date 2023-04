Amici per la pelle streaming e diretta tv: dove vedere il film (Di domenica 9 aprile 2023) Questa sera, domenica 9 aprile 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Amici per la pelle, film diretto da Pierluigi Di Lallo tratto da una storia vera che racconta la vicenda di Filippo Laganà, che è anche l’attore protagonista che interpreta con il suo personaggio la sua esperienza: il trapianto di fegato. È una storia di rinascita con un grande cast: Nancy Brilli, Massimo Ghini, Milena Miconi, Gianfranco Jannuzzo e Giampiero Ingrassia. dove vedere Amici per la pelle in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 9 aprile 2023 – alle ore 21,25 su Rai 1. Amici per la pelle ... Leggi su tpi (Di domenica 9 aprile 2023) Questa sera, domenica 9 aprile 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in ondaper ladiretto da Pierluigi Di Lallo tratto da una storia vera che racconta la vicenda di Filippo Laganà, che è anche l’attore protagonista che interpreta con il suo personaggio la sua esperienza: il trapianto di fegato. È una storia di rinascita con un grande cast: Nancy Brilli, Massimo Ghini, Milena Miconi, Gianfranco Jannuzzo e Giampiero Ingrassia.per laintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Il, come detto, va in onda stasera – domenica 9 aprile 2023 – alle ore 21,25 su Rai 1.per la...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha espresso la sua esecrazione per il vile atto terroristico che a #TelAviv ha provocato,… - Agenzia_Ansa : Da Mattarella esecrazione per il vile attentato a Tel Aviv. E cordoglio e vicinanza a familiari e amici di Alessand… - teatrolafenice : Abbiamo cominciato da poco ad interpretare diretti da Myung-Whun Chung l'Ave verum corpus di Mozart. Un programma q… - albebu1955 : @IlConteIT @DarkLadyMouse E poi noi siamo in Europa, vicini dei russi ! Perché dobbiamo ritornare alla guerra fre… - misterj1995 : RT @HolaBebeeeeee: Bebè ha due genitori e amici che le vogliono bene a Madrid ma senza dubbio in Italia per lei Daniele è CASA. Vada come v… -