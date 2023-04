Amici per la pelle, quante puntate sono? La trama e la storia vera (Di domenica 9 aprile 2023) Per la sera di Pasqua, Raiuno propone una storia all’insegna di un messaggio molto importante, comunicato con ironia e con speranza. Amici per la pelle, in onda alle 21:25, è però anche una storia realmente accaduta a colui che, nel film, è anche interprete e regista. Ma da quante puntate è composto Amici per la pelle? In realtà, la produzione altro non è che un film, già uscito nelle sale cinematografiche nell’autunno scorso, e quindi composto da una sola puntata, della durata di 81 minuti, in onda nella serata di domenica 9 aprile 2023. Amici per la pelle, la trama Filippo (Filippi Laganà) è un ventenne pieno di vita e di progetti per il futuro. La sua vita cambia quando, nel corso di una vacanza ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 9 aprile 2023) Per la sera di Pasqua, Raiuno propone unaall’insegna di un messaggio molto importante, comunicato con ironia e con speranza.per la, in onda alle 21:25, è però anche unarealmente accaduta a colui che, nel film, è anche interprete e regista. Ma daè compostoper la? In realtà, la produzione altro non è che un film, già uscito nelle sale cinematografiche nell’autunno scorso, e quindi composto da una sola puntata, della durata di 81 minuti, in onda nella serata di domenica 9 aprile 2023.per la, laFilippo (Filippi Laganà) è un ventenne pieno di vita e di progetti per il futuro. La sua vita cambia quando, nel corso di una vacanza ...

