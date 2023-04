Amici per la pelle, qual è la storia vera di Filippo Laganà? (Di domenica 9 aprile 2023) Filippo Laganà è un ventenne determinato e pieno di vita, con un grande sogno: diventare attore. Per avvicinarsi al mondo del cinema, inizia a lavorare come cameriere in un ristorante. Ma la sua vita cambia improvvisamente durante una vacanza negli Stati Uniti, quando inizia ad avvertire forti dolori addominali. Tornato in Italia, scopre di avere la sindrome di Wilson, una malattia genetica che compromette il trasporto del rame e causa una fibrosi epatica. Filippo deve sottoporsi a un trapianto di fegato per poter sopravvivere e si ritrova in ospedale per un anno e mezzo, circondato dall’affetto dei suoi cari. La sua storia è vera ed è lui stesso a interpretare il protagonista nel film Amici per la pelle. Il giovane affronta la difficile situazione con coraggio e ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 9 aprile 2023)è un ventenne determinato e pieno di vita, con un grande sogno: diventare attore. Per avvicinarsi al mondo del cinema, inizia a lavorare come cameriere in un ristorante. Ma la sua vita cambia improvvisamente durante una vacanza negli Stati Uniti, quando inizia ad avvertire forti dolori addominali. Tornato in Italia, scopre di avere la sindrome di Wilson, una malattia genetica che compromette il trasporto del rame e causa una fibrosi epatica.deve sottoporsi a un trapianto di fegato per poter sopravvivere e si ritrova in ospedale per un anno e mezzo, circondato dall’affetto dei suoi cari. La suaed è lui stesso a interpretare il protagonista nel filmper la. Il giovane affronta la difficile situazione con coraggio e ...

