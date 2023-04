Amici per la pelle: la trama (storia vera) del film su Rai 1 (Di domenica 9 aprile 2023) Qual è la trama (storia vera) di Amici per la pelle, il film in onda stasera – domenica 9 aprile 2023 – alle ore 21,25? Il film segue la storia vera di Filippo Laganà, un ragazzo di vent’anni che è pieno di vita e pieno di progetti per il suo futuro. Tutto a un tratto, la sua vita cambia. Nel corso di una vacanza negli Stati Uniti d’America, Filippo viene colto da forti dolori addominali. Costretto a rientrare in Italia, viene ricoverato d’urgenza: serve un trapianto di fegato. Superato il peggio, Filippo riprende in mano la sua vita che gli è stata regalata da un amico che non conoscerà mai. Il regista Pierluigi Di Lallo ha raccontato così il progetto: “La storia è tratta dalle reali vicissitudini di ... Leggi su tpi (Di domenica 9 aprile 2023) Qual è la) diper la, ilin onda stasera – domenica 9 aprile 2023 – alle ore 21,25? Ilsegue ladi Filippo Laganà, un ragazzo di vent’anni che è pieno di vita e pieno di progetti per il suo futuro. Tutto a un tratto, la sua vita cambia. Nel corso di una vacanza negli Stati Uniti d’America, Filippo viene colto da forti dolori addominali. Costretto a rientrare in Italia, viene ricoto d’urgenza: serve un trapianto di fegato. Superato il peggio, Filippo riprende in mano la sua vita che gli è stata regalata da un amico che non conoscerà mai. Il regista Pierluigi Di Lallo ha raccontato così il progetto: “Laè tratta dalle reali vicissitudini di ...

