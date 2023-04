Amici per la pelle, la storia vera di Filippo Laganà e della sua malattia (Di domenica 9 aprile 2023) Amici per la pelle va in onda stasera in prima serata su Rai 1: è la storia vera di Filippo Laganà, anche protagonista del film Amici per la pelle, in onda stasera in prima serata su Rai 1, racconta la storia vera di Filippo Laganà. Al giovane attore fu diagnosticato il morbo di Wilson che lo costrinse al trapianto del fegato quando aveva solo 25 anni. Ecco quello che successe in quei giorni. Chi è Filippo Laganà Filippo Laganà nasce il 15 ottobre 1994 a Roma, ha una grande passione per la gastronomia e ha l'obiettivo di diventare uno chef. Una brutta allergia alle mani lo costringe a rinunciare al mestiere di cuoco. ... Leggi su movieplayer (Di domenica 9 aprile 2023)per lava in onda stasera in prima serata su Rai 1: è ladi, anche protagonista del filmper la, in onda stasera in prima serata su Rai 1, racconta ladi. Al giovane attore fu diagnosticato il morbo di Wilson che lo costrinse al trapianto del fegato quando aveva solo 25 anni. Ecco quello che successe in quei giorni. Chi ènasce il 15 ottobre 1994 a Roma, ha una grande passione per la gastronomia e ha l'obiettivo di diventare uno chef. Una brutta allergia alle mani lo costringe a rinunciare al mestiere di cuoco. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha espresso la sua esecrazione per il vile atto terroristico che a #TelAviv ha provocato,… - Agenzia_Ansa : Da Mattarella esecrazione per il vile attentato a Tel Aviv. E cordoglio e vicinanza a familiari e amici di Alessand… - teatrolafenice : Abbiamo cominciato da poco ad interpretare diretti da Myung-Whun Chung l'Ave verum corpus di Mozart. Un programma q… - nellavitadormo : ieri i miei amici mi hanno fatto un intervento alla himym per farmi smettere di chiamare tutti “bro” - Fulminepugliese : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #Auditel: La costosissima baracconata di Rai1 sprofonda a nostre spese sotto i 2 milioni malgrado mille e VANI e… -