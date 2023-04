Amici per la pelle: la malattia di Filippo, cosa aveva il ragazzo protagonista (storia vera) (Di domenica 9 aprile 2023) Qual è la malattia che ha colpito Filippo, il ragazzo protagonista della storia vera raccontata dal film Amici per la pelle? Ve lo diciamo subito: Filippo Laganà ha avuto il morbo di Wilson, giovanissimo, e ha raccontato tutto in tv insieme a suo padre, Rodolfo Laganà. Il ragazzo si trovava a New York quando all’improvviso ha sentito la pancia gonfiarsi e il volto ingiallirsi. Quindi il frettoloso ritorno in Italia. “Ero a New York e mi sono sentito male – ha raccontato a Oggi è un altro giorno -. Abbiamo immediatamente capito che era qualcosa di male. Siamo riusciti a rientrare in Italia, ero con la mamma e mi hanno portato in ospedale e lì mi hanno fatto una diagnosi immediata e ho subito un ... Leggi su tpi (Di domenica 9 aprile 2023) Qual è lache ha colpito, ildellaraccontata dal filmper la? Ve lo diciamo subito:Laganà ha avuto il morbo di Wilson, giovanissimo, e ha raccontato tutto in tv insieme a suo padre, Rodolfo Laganà. Ilsi trovava a New York quando all’improvviso ha sentito la pancia gonfiarsi e il volto ingiallirsi. Quindi il frettoloso ritorno in Italia. “Ero a New York e mi sono sentito male – ha raccontato a Oggi è un altro giorno -. Abbiamo immediatamente capito che era qualdi male. Siamo riusciti a rientrare in Italia, ero con la mamma e mi hanno portato in ospedale e lì mi hanno fatto una diagnosi immediata e ho subito un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha espresso la sua esecrazione per il vile atto terroristico che a #TelAviv ha provocato,… - Agenzia_Ansa : Da Mattarella esecrazione per il vile attentato a Tel Aviv. E cordoglio e vicinanza a familiari e amici di Alessand… - teatrolafenice : Abbiamo cominciato da poco ad interpretare diretti da Myung-Whun Chung l'Ave verum corpus di Mozart. Un programma q… - CristianBarte : RT @Pier77584284: @tancredipalmeri Però non è possibile esercitare la professione di giornalista in questo modo. Sono atteggiamenti che non… - TeeioIoete : RT @gildacana: @POW3R_GC Cmq, seriamente : l'anonimato si sceglie per tante ragioni, io per non essere riconosciuta da amici e parenti nell… -