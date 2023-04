Amici per la pelle, Il piccolo lord o Il ciclone? La tv del 9 aprile (Di domenica 9 aprile 2023) Per la prima serata in tv, domenica 9 aprile su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Amici per la pelle”. Nel corso di una vacanza negli Stati Uniti, il protagonista viene colto da forti dolori addominali che lo obbligano a rientrare in modo rocambolesco in Italia e ad essere ricoverato d’urgenza. Il responso dei medici non lascia dubbi: è necessario un immediato trapianto di fegato. Sarà però la sua voglia di vivere, unita al profondo legame con i genitori, a consentirgli di affrontare con il sorriso questa difficile situazione… Su Canale5 alle 21.30 sarà la volta di “Guinness – Lo show dei record”, condotto da Gerry Scotti. Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Gioco di squadra”: a Washington arrivano la Tennant e Boone dalle Hawaii e Callen e Hannah da ... Leggi su bergamonews (Di domenica 9 aprile 2023) Per la prima serata in tv, domenica 9su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “per la”. Nel corso di una vacanza negli Stati Uniti, il protagonista viene colto da forti dolori addominali che lo obbligano a rientrare in modo rocambolesco in Italia e ad essere ricoverato d’urgenza. Il responso dei medici non lascia dubbi: è necessario un immediato trapianto di fegato. Sarà però la sua voglia di vivere, unita al profondo legame con i genitori, a consentirgli di affrontare con il sorriso questa difficile situazione… Su Canale5 alle 21.30 sarà la volta di “Guinness – Lo show dei record”, condotto da Gerry Scotti. Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Gioco di squadra”: a Washington arrivano la Tennant e Boone dalle Hawaii e Callen e Hannah da ...

