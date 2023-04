Amici per la pelle è tratto da una storia realmente accaduta? (Di domenica 9 aprile 2023) In tanti si domandano se Amici per la pelle, il film che proprio questa sera, 9 aprile 2023, sarà trasmesso, sia ispirato a una storia reale oppure no. La risposta è affermativa: non solo lo stesso prodotto cinematografica sarebbe ispirato proprio a una reale vicenda accaduta a un giovane, quando lo stesso aveva 24 anni, nel 2019, ma va anche detto che il giovane in questione sarebbe un attore conosciuto, ovvero Filippo Laganà. Sarà sempre lui il protagonista del film, che appunto si concentra sulla sua storia. Che cosa si sa in merito esattamente? Prima di tutto lo stesso aveva il sogno di diventare attore bravo quanto il padre, Rodolfo Laganà e anche se tale desiderio si è realizzato, comunque Filippo ha dovuto affrontare un ostacolo riguardante la sua salute che per un certo periodo gli ha dovuto ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 9 aprile 2023) In tanti si domandano seper la, il film che proprio questa sera, 9 aprile 2023, sarà trasmesso, sia ispirato a unareale oppure no. La risposta è affermativa: non solo lo stesso prodotto cinematografica sarebbe ispirato proprio a una reale vicendaa un giovane, quando lo stesso aveva 24 anni, nel 2019, ma va anche detto che il giovane in questione sarebbe un attore conosciuto, ovvero Filippo Laganà. Sarà sempre lui il protagonista del film, che appunto si concentra sulla sua. Che cosa si sa in merito esattamente? Prima di tutto lo stesso aveva il sogno di diventare attore bravo quanto il padre, Rodolfo Laganà e anche se tale desiderio si è realizzato, comunque Filippo ha dovuto affrontare un ostacolo riguardante la sua salute che per un certo periodo gli ha dovuto ...

