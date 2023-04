Amici per la pelle, di cosa parla il film su Rai 1: la storia di Filippo Laganà (Di domenica 9 aprile 2023) Il giovane attore Filippo Laganà nel pomeriggio di questa domenica di Pasqua sarà ospite di Francesca Fialdini nel salotto di “Da noi a ruota libera” e racconterà tutto sulla storia della sua malattia e del trapianto di fegato che ha dovuto affrontare a soli 20 anni. Racconterà anche la trama di “Amici per la pelle”: un film uscito l’anno scorso che racconta la storia vera della sua malattia. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco alcune anticipazioni sul film e quando andrà in onda su Rai1. La malattia di Filippo Laganà A Filippo Laganà è stato diagnosticato il Morbo di Wilson: si tratta di una malattia ereditaria che compromette il fegato e non consente un corretto smaltimento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 aprile 2023) Il giovane attorenel pomeriggio di questa domenica di Pasqua sarà ospite di Francesca Fialdini nel salotto di “Da noi a ruota libera” e racconterà tutto sulladella sua malattia e del trapianto di fegato che ha dovuto affrontare a soli 20 anni. Racconterà anche la trama di “per la”: unuscito l’anno scorso che racconta lavera della sua malattia. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco alcune anticipazioni sule quando andrà in onda su Rai1. La malattia diè stato diagnosticato il Morbo di Wilson: si tratta di una malattia ereditaria che compromette il fegato e non consente un corretto smaltimento ...

