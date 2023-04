Amici, Maria De Filippi zittisce Raimondo Todaro: “Che ci stiamo a fare?”. Ma lo scontro non va in onda (Di domenica 9 aprile 2023) E’ giallo sul presunto scontro tra Maria De Filippi e Raimondo Todaro che ci sarebbe stato nel corso della puntata di ieri, 8 aprile, di Amici 2023. Stando alle anticipazioni diffuse da Amici news, nel corso della puntata – registrata giovedì scorso e trasmessa ieri sera – Maria De Filippi sarebbe intervenuta in modo piuttosto deciso contro Raimondo Todaro. “scontro” che però non è stato poi montato e trasmesso su Canale 5. Ma cosa è successo? La discussione tra Arisa, Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, per aver scelto di schierare Angelina insieme a Cricca durante il serale di sabato 8 aprile è stata in realtà più lunga di quella che il pubblico ha potuto in realtà vedere. Al punto che è ... Leggi su tpi (Di domenica 9 aprile 2023) E’ giallo sul presuntotraDeche ci sarebbe stato nel corso della puntata di ieri, 8 aprile, di2023. Stando alle anticipazioni diffuse danews, nel corso della puntata – registrata giovedì scorso e trasmessa ieri sera –Desarebbe intervenuta in modo piuttosto deciso contro. “” che però non è stato poi montato e trasmesso su Canale 5. Ma cosa è successo? La discussione tra Arisa, Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, per aver scelto di schierare Angelina insieme a Cricca durante il serale di sabato 8 aprile è stata in realtà più lunga di quella che il pubblico ha potuto in realtà vedere. Al punto che è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... a_g_kaw : RT @SignoraDelleOr1: 'È Pasqua ogni volta che muori a te stesso e rinasci avvolto di nuova luce.' ??Anna Maria D’Alò Cari amici vi a… - MinervaArmata : RT @SignoraDelleOr1: 'È Pasqua ogni volta che muori a te stesso e rinasci avvolto di nuova luce.' ??Anna Maria D’Alò Cari amici vi a… - mgiopas : RT @n0nl0s0spiegare: E QUANDO IL @drojette ANDRÀ AD AMICI COME OSPITE A CANTARE #ilcielostanotte THEN WHAT?! SENTI A ME MARIA, CON I #DON… - observCesar : @Maxime_pvv Amici Di Maria de Filippi Italia 1 prime Rai 1 Canale 5 Rai 3 Italia 1 Rai 2 B1: 801k B2: 3.75M - CrisBlu1 : RT @SignoraDelleOr1: 'È Pasqua ogni volta che muori a te stesso e rinasci avvolto di nuova luce.' ??Anna Maria D’Alò Cari amici vi a… -