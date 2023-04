Amici 22 | scintille tra Rudy Zerbi e Cristiano Malgioglio | “Non sono un rinc****onito” Ecco chi è stato eliminato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 aprile 2023) Anche questa settimana èdal Serale di “di Maria De Filippi” un altro ballerino talentuoso: il 18enne napoletano Alessio (esperto di hip hop) che ha perso la sfida con il collega – altrettanto bravo – nel latino americano, Mattia. “contento di essere arrivato fino a qua. – ha dichiarato Alessio, prima di salutare i compagni –contento di essere riuscito a crescere tanto e di avere imparato tanto di me. Essere qui con Mattia è bello perché abbiamo condiviso tutto, ma è brutto perché domani mattina ci alzeremo in due posti diversi.fiero del percorso che ho fatto”. Ballottaggi sorprendenti per una categoria, quella del ballo, nettamente superiore alla classe del canto, tranne rare eccezioni, come Angelina che, puntata dopo puntata, cresce e acquisisce ...