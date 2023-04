Amici 22 | quarta puntata del serale | eliminato Alessio Cavaliere

(Di domenica 9 aprile 2023) Si è appena conclusa ladeldi22. Il talent show, come sempre condotto da Maria De Filippi mette a confronto ballerini e cantanti divisi in tre squadre. La prima squadra, capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, vede come allievi Aaron Cenere, Isobel Kinner e Ramon Agnelli. Al team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo appartengono invece Cricca, Angelina Mango e Maddalena Svevi. Infine abbiamo la squadra capitanata da Arisa e Raimondo Todaro con Mattia Zenzola, Federica Andreani, Wax e. E, come avevamo anticipato, è stato proprio quest’ultimo l’di questa ultimadi22. A giudicare le varie performance degli allievi in gara i tre giudice: Giuseppe Giofrè, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #Amici22, quarta puntata del serale: eliminato Alessio Cavaliere - fanpage : #amici22 A lasciare la scuola è #Alessio - _PIZZAISMYLIFE_ : RT @_imNoemiee: non i rilevanti di amici fuori alla quarta puntata #amici22 - t4ccod0dici : RT @_imNoemiee: non i rilevanti di amici fuori alla quarta puntata #amici22 - karolspinosi : RT @_imNoemiee: non i rilevanti di amici fuori alla quarta puntata #amici22 -

Anticipazioni Amici Serale quarta puntata 8 aprile: eliminato, la lite e cosa è successo QUOTIDIANO NAZIONALE

