Amici 22, Mattia vince il ballottaggio finale. Alessio eliminato: «Grazie per avermi fatto sentire uno di voi» (Di domenica 9 aprile 2023) E' sfida tra ballerini nel ballottaggio finale del quarto serale di Amici 22 andato in onda sabato 8 aprile. Alessio e Mattia danzano con tutto il fiato e la forza che hanno in corpo, ma il... Leggi su leggo (Di domenica 9 aprile 2023) E' sfida tra ballerini neldel quarto serale di22 andato in onda sabato 8 aprile.danzano con tutto il fiato e la forza che hanno in corpo, ma il...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiamamematto : piccolo g samu uno tra mattia e alessio tutto fuori a fila in più mettiamoci che angelina e wax sono stati al b… - infoitcultura : Amici 22, Mattia vince il ballottaggio finale. Alessio eliminato: «Grazie per avermi fatto sentire uno di voi» - miriana4ever : mai lasciato solo ed é meraviglioso il rapporto che si é creato tra voi due?? Non mollare Matti, lo sai che Ale e Sa… - alittletwiste_ : RT @nanak0robiyaoki: comunque tifo e tiferò per sempre mattia, e per me deve vincere ma vedere 3 ballerini di hip hop silurati uno dietro… - Stefmisano : RT @cwtcth: ok ragazzi tutti sulle gradinate è arrivato il momento tra alessio e mattia ad abbandonare la scuola di amici è… CRICCA https:/… -