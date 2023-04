Amici 22 | Maria De Filippi zittisce Raimondo Todaro | ' Che ci stiamo a fare?' Lo scontro viene tagliato | è giallo

(Di domenica 9 aprile 2023) E'nella quarta puntata del serale di22 andato in onda sabato 8 aprile. Stando alle anticipazioni circolate in rete,Desarebbe intervenuta in modo piuttosto deciso contro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rodens_ : Amici ha fatto quasi il 30% di share con più di 3 milioni di telespettatori. Maria mo come ricompensa ci esci la litigata su witty - jean_gelase : RT @sonopoliedrico: cara maria, le vorrei proporre il ritorno al vecchio format di amici quando la ferilli doveva chiudersi nelle cabine te… - elisaxju : RT @sonopoliedrico: cara maria, le vorrei proporre il ritorno al vecchio format di amici quando la ferilli doveva chiudersi nelle cabine te… - shilpasahota80 : RT @SignoraDelleOr1: 'È Pasqua ogni volta che muori a te stesso e rinasci avvolto di nuova luce.' ??Anna Maria D’Alò Cari amici vi a… - BerneLarry : RT @SignoraDelleOr1: 'È Pasqua ogni volta che muori a te stesso e rinasci avvolto di nuova luce.' ??Anna Maria D’Alò Cari amici vi a… -

E' giallo nella quarta puntata del serale di22 andato in onda sabato 8 aprile. Stando alle anticipazioni circolate in rete,De Filippi sarebbe intervenuta in modo piuttosto deciso contro Raimondo Todaro , ma la discussione non è più ...Direttamente dai professori Arisa e Raimondo Todaro, che parleranno della loro esperienza nel talent diDe Filippi, ma non solo. E poi la vita tra luci e ombre di Pupo , in studio per la ...... uscendo così dal talent diDe Filippi. Alessio Cavaliere eliminato ad22: il primo commento Ovviamente, come da tradizione, non sono mancate le reazioni a caldo del ballerino di...

Eliminato quarta puntata serale Amici tra Alessio e Mattia: chi è uscito al termine di questo appuntamento Come sempre le puntate di prima serata del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi ...Alla fine, l’eliminato è stato Alessio. Leggi tutte le notizie relative ad Amici di Maria De Filippi, il talent show in onda su Canale 5.