Amici 22: l'opinione di Isa sulla quarta puntata del serale

Dopo aver visto Angelina Mango mandata a rischio eliminazione alla quarta puntata del serale di Amici 22, la mia voglia di proseguire nella visione del programma è scesa ai minimi storici, ve lo dico. Ora, ok che per me Angelina è proprio nettamente di un altro livello rispetto agli altri (e può essere contrastata solo da Isobel Kinnear che eccelle altrettanto nel ballo), ma io penso che CHIUNQUE, anche chi magari non apprezza la Mango per x ragioni, o comunque non la ritenga la migliore in assoluto, debba però concordare sul fatto che, in forza del talento OGGETTIVO che ha, mandarla a rischio eliminazione a meno di metà del serale sia una FOLLIA totale e una prova, l'ennesima in realtà, che questi signori professori di Amici di sto benedetto talento se ne fregano e sono interessati ...

