Amici 22, il fratello di un concorrente in gara pronto a debuttare come cantante (Di domenica 9 aprile 2023) Nella prima serata di ieri abbiamo assistito al quarto serale di Amici 22 che ha portato all’eliminazione di un nuovo concorrente: Alessio Cavaliere. La puntata ha visto però protagonista anche Wax, in occasione di un guanto di sfida contro Aaron. Il cantante, inoltre, ha anche dovuto affrontare il primo ballottaggio contro Mattia e Alessio, venendo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 9 aprile 2023) Nella prima serata di ieri abbiamo assistito al quarto serale di22 che ha portato all’eliminazione di un nuovo: Alessio Cavaliere. La puntata ha visto però protagonista anche Wax, in occasione di un guanto di sfida contro Aaron. Il, inoltre, ha anche dovuto affrontare il primo ballottaggio contro Mattia e Alessio, venendo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serenaealbe : RT @danielezenzola: Quando ho saputo del ballottaggio ero incazzato, non solo perché mio fratello rischiava di uscire, ma anche perché nel… - sciantokescia : RT @agostinomela: Auguri a mio fratello e ai miei pochi amici juventini onesti. Resistete! ?? - blogtivvu : Amici 22, il fratello di un concorrente in gara pronto a debuttare come cantante #amici22 - mars_mimmi : RT @danielezenzola: Quando ho saputo del ballottaggio ero incazzato, non solo perché mio fratello rischiava di uscire, ma anche perché nel… - pinkvelvt : ora NOI siamo bffs tra l'altro lui é leone ed é il mio ascendente ed il suo é ariete È PERFETTO questo programmino… -