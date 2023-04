Amici 22, Alessio Cavaliere rompe il silenzio dopo l’eliminazione (Di domenica 9 aprile 2023) Il ballerino Alessio Cavaliere parla dopo l’eliminazione da Amici 22: le prime parole in seguito all’addio Amici 22 ha perso un altro dei protagonisti di questa edizione. Ieri sera infatti Alessio Cavaliere è stato eliminato dal talent condotto da Maria De Filippi. Il ballerino è uscito sconfitto dal ballottaggio con Angelina Mango e Mattia e subito dopo la puntata si è espresso ai microfoni di WittyTV, dove ha commentato questa lunga avventura che porterà sempre nel cuore: “Quando mi alzavo dal letto e mi rendevo conto per l’ennesima volta di essere ad Amici, dicevo ‘ok, forse un pochino ce l’hai fatta’ –le parole di un commosso Alessio – quando sono entrato ero spiazzato, ero entrato sapere dove ... Leggi su 361magazine (Di domenica 9 aprile 2023) Il ballerinoparlada22: le prime parole in seguito all’addio22 ha perso un altro dei protagonisti di questa edizione. Ieri sera infattiè stato eliminato dal talent condotto da Maria De Filippi. Il ballerino è uscito sconfitto dal ballottaggio con Angelina Mango e Mattia e subitola puntata si è espresso ai microfoni di WittyTV, dove ha commentato questa lunga avventura che porterà sempre nel cuore: “Quando mi alzavo dal letto e mi rendevo conto per l’ennesima volta di essere ad, dicevo ‘ok, forse un pochino ce l’hai fatta’ –le parole di un commosso– quando sono entrato ero spiazzato, ero entrato sapere dove ...

