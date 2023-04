America’s Cup | saltano le regate di Cagliari! La Sardegna finanzia 6 milioni | poi si chiama fuori | cos’è successo E Luna Rossa…

Leggi su oasport

(Di domenica 9 aprile 2023) LaCup andrà in scena tra settembre e ottobre 2024. Manca poco meno di un anno e mezzo alla prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, tutte le squadre partecipanti si stanno allenando alacremente con l’obiettivo di costruire lo scafo più performante grazie al quale darà l’assalto alla Vecchia Brocca.Rossa affronterà Ineos Britannia, Alinghi, American Magic e K-Challenge nel torneo degli sfidanti, che designerà chi avrà il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel match race per l’ambito trofeo. Il regolamento prevede una serie di eventi di avvicinamento, il primo è in programma tra il 14 e il 17 settembre a Vilanova a i la Geltrù (Spagna, a una cinquantina di chilometri da Barcellona, dove avrà luogo la Coppa America).Rossa si sta preparando a Cagliari, proprio in quel Golfo degli ...